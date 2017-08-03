Индекс ММВБ будет совершать колебания вблизи достигнутых уровней - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизились в район отметки в $52,2 за баррель, находясь под давлением на фоне вышедших данных статистики, указывающих на снижение спроса на нефть и нефтепродукты в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1967 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в сложившихся условиях этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи достигнутых уровней, реагируя на происходящие изменения внешнего фона", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов