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03 августа 2017 года 09:11
Коррекция по индексу РТС может возобновиться сегодня - ИФ "Олма"
Сегодня в начале торгов возможно возобновление коррекции вниз по индексу РТС под давлением внешних факторов, считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. На мировых рынках, включая сырьевые, наметилось сокращение активности покупателей – отчасти из-за неопределенности в отношении экономических реформ Д. Трампа, отчасти из-за перспектив негативного влияния на глобальную ликвидность со стороны ФРС США, о которых напомнил глава ФРБ Сан-Франциско Дж. Уилльямс, заявив о готовности к объявлению начала сокращения баланса ФРС в сентябре и о "приемлемости" одного подъема базовой процентной ставки в текущем году и еще трех в 2018 году. "Оживление" ожиданий ужесточения денежной политики ФРС подразумевает возможность укрепления доллара США на валютном рынке – в начале торгов пара доллар-рубль, вероятно, останется в области выше 60,5.
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03 августа 2017 года 09:43
Brent, вероятно, будет удерживаться "на плаву" благодаря ожиданиям встречи технического комитета ОПЕК - eToro
"Нефть Brent возобновила "бычий" ход после небольшой паузы. Подешевевший актив снова привлек покупателей, но внутри дня котировки показали довольно высокую волатильность, что несколько смазало картину роста. По итогам торговых суток Brent подорожала на 1,6%, немного не дотянув до области 52,50.... читать дальше
.03 августа 2017 года 09:30
Американские фондовые индексы слабо изменились по итогам сессии в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в четверг. Нефть слабо дешевеет в ходе азиатских торгов в четверг. читать дальше
.02 августа 2017 года 19:15
"К середине недели нефтяным ценам удается проявить устойчивость к некоторому негативу новостного фона и зафиксироваться на уровнях 51,5$. Долю негатива нефтяной рынок получил в виде информации о том, что, по предварительным данным, экспорт ОПЕК в июле вырос до максимумов 2017 года (до 26,68 млн... читать дальше
.02 августа 2017 года 11:50
"Нефть дешевеет на слабых отраслевых данных. Накануне агентства Reuters и Bloomberg опубликовали ежемесячные опросы аналитиков о состоянии рынка нефти, которые указали на увеличение объемов производства ОПЕК по итогам июля, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Хотя данные еще... читать дальше
.02 августа 2017 года 10:50
"Даже заядлые долларовые "медведи" не могут сейчас найти новый повод для продажи. Американский доллар вчера отыграл часть потерь, прибавив 0,25% после беспрерывного снижения на 1,3% в предыдущие два дня. С начала июля индекс доллара, практически беспрерывно снижаясь, потерял около 4%. Многие... читать дальше
.02 августа 2017 года 10:18
После семи дней непрерывного подъема цены на нефть настигла коррекция на совокупности факторов, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По итогам торговых суток котировки обосновались в районе 51,50, показав заметную внутридневную... читать дальше
.02 августа 2017 года 09:45
Фондовые индексы США выросли в первый день августа. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду. Цены на нефть снижаются в среду вторую сессию подряд. читать дальше
.02 августа 2017 года 09:32
"Еще вчера стоимость нефти марки Brent вернулась к уровню $51,30-51,35 за баррель, нарисовав на дневном графике плохую для дальнейшего роста "свечную" комбинацию. Но восходящий тренд, в котором находятся котировки с 21 июня, остается основным, а бывшие ранее в роли сопротивления "медленные... читать дальше
.01 августа 2017 года 15:55
"Нефтяные цены с осторожностью переходят на территорию умеренного роста в начале недели. Участники нефтяного рынка позволяют себе наконец отпустить острые панические настроения. Поводом для формирования умеренного позитива на рынке служат как геополитические факторы, так и данные американской... читать дальше
.01 августа 2017 года 11:11
"Цены на «черное золото» демонстрировали рост пять торговых сессий к ряду, отыгрывая целый набор позитивных для рынка факторов. Основными драйверами возвращения оптимизма на рынок выступили: настойчивость членов сделки ОПЕК+ в вопросе повышения эффективности соглашения по ограничению добычи нефти,... читать дальше
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