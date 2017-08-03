Рост индекса ММВБ может приостановиться - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вчера индекс ММВБ показал позитивную динамику (+1,3%), но учитывая близость технического сопротивления 1970, сегодня рост индекса ММВБ может приостановиться. Президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях, но не подписать его он не мог, и рынок это учитывает. Новые санкции уже были заложены в цену акций, а резкие движения цены на нефть (если они будут) не заложены в цены акций", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.