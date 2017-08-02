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02 августа 2017 года 19:15
Нефтяные цены проявляют устойчивость - Бинбанк
"К середине недели нефтяным ценам удается проявить устойчивость к некоторому негативу новостного фона и зафиксироваться на уровнях 51,5$. Долю негатива нефтяной рынок получил в виде информации о том, что, по предварительным данным, экспорт ОПЕК в июле вырос до максимумов 2017 года (до 26,68 млн барр./сутки), а уровень выполнения квот по сокращению нефтедобычи картелем впервые за год упал ниже отметки в 80%, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - В свою очередь, мы полагаем, что данный рост предложения нефти со стороны картеля уже учтен в текущих ценовых уровнях и, скорее всего, не приведет к резким распродажам актива. Данные Минэнерго США оказали на цены нефти двойственное воздействие. С одной стороны, департамент отчитался, о продолжении положительной тенденции сокращения американских запасов сырья и нефтепродуктов. Недельный рост американской нефтедобычи остался на приемлемых для рынка уровнях в 20 тыс.барр./сутки. С другой стороны, экспортная статистка показала рост объемов импорта энергоносителя из Саудовской Аравии, что идет вразрез с заявлениями крупнейшего экспортера о своем намерении существенного снижения экспортных поставок в самое ближайшее время. В результате мы полагаем, что до конца недели на нефтяном рынке будут преобладать умеренные настроения инвесторов, что позволит ценам удержаться в диапазоне 51 – 53$".
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02 августа 2017 года 11:50
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.02 августа 2017 года 10:50
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.02 августа 2017 года 10:18
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.02 августа 2017 года 09:45
Фондовые индексы США выросли в первый день августа. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в среду. Цены на нефть снижаются в среду вторую сессию подряд. читать дальше
.02 августа 2017 года 09:32
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.01 августа 2017 года 15:55
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.01 августа 2017 года 11:11
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.01 августа 2017 года 10:51
"Котировки нефти закрыли заключительную торговую сессию июля на положительной территории, удержавшись выше поддержки $52 за баррель по марке Brent, - отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. - Рост в июле стал максимальным с апреля 2016 г. Напомню, что только за прошлую неделю стоимость... читать дальше
.01 августа 2017 года 09:45
Накануне нефть Brent достигла немалых успехов, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. Котировки коснулись нового 2-месячного максимума неподалеку от уровня 53 и прибавили внутри дня 1,5% после внушительного подъема на минувшее... читать дальше
.01 августа 2017 года 09:33
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