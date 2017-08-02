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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Нефтяные цены проявляют устойчивость - Бинбанк
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02 августа 2017 года 19:15

Нефтяные цены проявляют устойчивость - Бинбанк

"К середине недели нефтяным ценам удается проявить устойчивость к некоторому негативу новостного фона и зафиксироваться на уровнях 51,5$. Долю негатива нефтяной рынок получил в виде информации о том, что, по предварительным данным, экспорт ОПЕК в июле вырос до максимумов 2017 года (до 26,68 млн барр./сутки), а уровень выполнения квот по сокращению нефтедобычи картелем впервые за год упал ниже отметки в 80%, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - В свою очередь, мы полагаем, что данный рост предложения нефти со стороны картеля уже учтен в текущих ценовых уровнях и, скорее всего, не приведет к резким распродажам актива. Данные Минэнерго США оказали на цены нефти двойственное воздействие. С одной стороны, департамент отчитался, о продолжении положительной тенденции сокращения американских запасов сырья и нефтепродуктов. Недельный рост американской нефтедобычи остался на приемлемых для рынка уровнях в 20 тыс.барр./сутки. С другой стороны, экспортная статистка показала рост объемов импорта энергоносителя из Саудовской Аравии, что идет вразрез с заявлениями крупнейшего экспортера о своем намерении существенного снижения экспортных поставок в самое ближайшее время. В результате мы полагаем, что до конца недели на нефтяном рынке будут преобладать умеренные настроения инвесторов, что позволит ценам удержаться в диапазоне 51 – 53$".

Опубликовано: /Бинбанк/
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