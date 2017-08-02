Консенсус-рекомендация для акций банка "Санкт-Петербург" повысилась до "покупать"

Консенсус-рекомендация для акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), основанная на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, поднялась с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены этих бумаг составляет 66,33 рубля за штуку.

Текущая стоимость акций банка "Санкт-Петербург" составляет порядка 55,8 рубля за штуку.