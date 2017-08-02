Уралсиб повысил рейтинг акций банка "Санкт-Петербург" до "покупать" и оценку на 33%

Корпорация "Уралсиб" (MOEX: USBN) повысила прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) на 33% - до $1,2 за штуку, говорится в обзоре "Уралсиба".

Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с "держать" до "покупать".

"Мы обновляем прогнозы для банка "Санкт-Петербург", чтобы учесть наш новый макропрогноз, дополнительное размещение акций банка, а также сильные результаты за II квартал 2017 года по РСБУ. Мы повысили нашу оценку чистой прибыли в 2017 году на 9% - до 6,401 млрд рублей, и теперь считаем ROAE на уровне 10% достижимым уже по итогам текущего года. Долгосрочная цель менеджмента по-прежнему составляет 15%, но для этого, на наш взгляд, нужна более серьезная перестройка модели бизнеса. В нашу модель мы закладываем сохранение среднесрочной рентабельности около 10%", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций банка "Санкт-Петербург", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет $1,11 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $0,93 за штуку.