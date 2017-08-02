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02 августа 2017 года 18:19
Период ослабления рубля совпал с усилением евро на мировом рынке - "БКС Ультима"
"Пара евро-рубль на торгах в среду впервые с сентября прошлого года превысила уровень 72 руб., после чего откатилась от него, прибавляя сейчас 0,6% вблизи отметки 71,7, - констатирует управляющий директор «БКС Ультима» Олег Сафонов. - Чтобы понять, чем вызвана такая динамика в этой валютной паре и с каким курсом евро мы завершим лето, стоит проанализировать ключевые факторы. Из внутренних факторов я бы выделил сезонное давление на рубль – в этот период года наблюдается традиционно слабый платежный баланс и активный спрос на валюту со стороны населения из-за туристического сезона. Кроме того, следует учесть и конвертацию в валюту полученных в рублях дивидендов от иностранных компаний. Несомненно, в текущей динамике пары евро-рубль присутствует и влияние геополитики. Тема санкций вышла на новый уровень после принятия Конгрессом США очередного пакета ограничительных мер в отношении РФ. Новые санкции не являются чем-то экстраординарным, неожиданностью для рынка они не стали, тем не менее, особый информационный накал вокруг них, очевидно, сказался на настроениях иностранных инвесторов и потоках капитала". Эксперт также отметил, что период ослабления рубля фактически совпал с укреплением евро к основным мировым валютам, в том числе к доллару США. Поддержку евро оказали позитивные данные по ВВП еврозоны за II квартал, а также индекс цен производителей, который оказался выше ожиданий. Все это увеличивает шансы на то, что в ближайшем будущем ЕЦБ начнет сворачивание стимулирующих мер, и следовательно, в обозримой перспективе евро продолжит чувствовать себя достаточно уверенно. "Вместе с тем, по нашим оценкам, потенциал текущей волны роста пары евро-рубль уже близок к исчерпанию. Можно допустить дальнейшее проседание максимум еще на 1-1,5 рубля, но ближе к осени «санкционный накал» начнет спадать, сезонное давление на рубль снизится и курс стабилизируется. При сохранении цен на Brent на уровне $50 и чуть выше, евро в конце августа, по нашим расчетам, будет находиться в диапазоне 70,15-73,60",- заключает О. Сафонов.
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