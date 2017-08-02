Фондовый рынок имеет неплохие шансы закрыть день в "плюсе" - "Открытие Брокер"

"Российский рынок имеет неплохие шансы закрыть день в "плюсе". Основной движущей силой для индекса ММВБ остаётся валютная переоценка. Впрочем, рост котировок нефти также оказывает положительное влияние. Рубль ещё может продолжить некоторое ослабление, но спрос на ОФЗ показывает, что риски, связанные с дипломатическим кризисом РФ и США, уже не оказывают сильного разрушительного воздействия. Из существенных событий на вечер стоит отметить выступления глав ФРБ Кливленда и Сан-Франциско. Вполне вероятно, что они озвучат некоторые соображения по поводу повышения ставки, которые ещё больше окажут давление на американский доллар", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.