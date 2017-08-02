Сейчас стоит следить за рубежом 61 рубль за доллар - ИК "ФИНАМ"

"Российский рубль в тандеме с остальным валютами развивающихся стран плавно сдаёт позиции. Минфину РФ удалось сегодня провести аукционы по размещению ОФЗ c премией. На рынке долга РФ пока продаж нет, поэтому всё самое интересное ещё впереди.

Сейчас стоит следить за рубежом 61 рубль за доллар. Как только доллар превысит его по закрытию дня, будет открыта дорога в новый торговый диапазон 62-65 рублей за доллар", - предупреждает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.