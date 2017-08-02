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02 августа 2017 года 14:34
В августе евро/рубль может вырасти до 73-75 рублей - "Аналитика Онлайн"
Эксперты высшей школы экономики посчитали, что по данным Росстата с октября 2014 по май 2017 года рост потребительских цен составил 25,7%. При этом, за этот же самый период уровень реальных располагаемых доходов населения сократился на 19,2%, указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Также аналитики отмечают, что за этот период наблюдается рост номинальных доходов населения, но инфляция съедает весь рост. Таким образом получается, что кошелек среднестатистического россиянина с октября 2014 года похудел примерно на одну пятую часть. Причины такого кризиса известны каждому жителю нашей страны. Это западные санкции и падение нефтяных цен. К слову, в последнее время мы наблюдали ралли на нефтяном рынке, но оно остановилось после того, как в ОПЕК объявили об очередном рекорде по добыче нефти в июле. На протяжении 5-ти последних месяцев страны ОПЕК наращивают уровень добычи. Это идет в разрез с теми договоренностями, которые были между членами картеля и другими производителями нефти. Напомним, что с декабря 2016 действует соглашение о сокращении добычи нефти. На этом фоне курс доллара на московской бирже поднялся до отметки 60 рублей 60 копеек, евро подорожало до 71 рубля 75 копеек, индекс ММВБ вырос до 1950 пунктов, а котировки нефти марки Brent опустились 51,5$ за баррель. "Снижение нефтяных цен накануне подливает масло в огонь на российском валютном рынке, - комментирует эксперт компании. - Доллар и евро вновь растут. Стало известно, что в скором времени ЦБ вмешается в эту ситуацию. Команда Эльвиры Набиуллиной приняла решение выпускать собственные облигации, по доходности привязанной к ключевой ставке ЦБ. Уже в ходе первого аукциона, который пройдет 15 августа, планируется разместить трехмесячные купонные бумаги на 150 млрд рублей. Таким образом, Центробанк, изымает рублевую ликвидность. ЦБ предлагает банкам вместо того чтобы покупать доллары и зарабатывать на валютных спекуляциях, вложить деньги в безрисковые купонные бумаги. Эта мера способна поддержать курс российской валюты. Но тем не менее, даже несмотря на столь позитивные новости, мы считаем, что наши прогнозы по доллар/рублю должны оставаться в силе. Напомним, что ранее мы говорили о целях для роста валютной пары до уровней 62-63 рубля за одну единицу американской валюты. Евро/рубль может вырасти до 73-75 рублей. Что касается сроков реализации этого прогноза, то мы считаем, что достижение этих уровней возможно уже в августе".
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