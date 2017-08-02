Торговый диапазон на сегодня составляет 60,05-61,05 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль в среду утром начал торги снижением к доллару на фоне дешевеющей нефти, а также геополитической напряженности в связи с перспективами ужесточения антироссийских санкций, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Цены на нефть просели из-за роста запасов сырья в США: по данным Американского института нефти (API), увеличение составило 1,8 млн баррелей за неделю. Кроме того, аналитики отмечают активизацию добычи со стороны ОПЕК, в основном из-за восстановления производства «черного золота» на территории Ливии. Затянувшаяся история с принятием Вашингтоном новых ограничений против Москвы, похоже, приближается к своему финалу. По словам главы Госдепартамента Рекса Тиллерсона, президент Дональд Трамп смирился с решением Конгресса в отношении России. Вице-президент США Майкл Пенс подтвердил, что Трамп в скором времени намерен подписать санкционный законопроект. Однако стоит отметить, что ограничения не будут распространяться на операции с российскими ОФЗ, поэтому высокий уровень ставок Центробанка при сохранении низкой инфляции обеспечат привлекательность отечественного рынка для зарубежных игроков. В то же время против рубля играют окончание налогового периода и сезон выплаты дивидендов. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 60,05-61,05 руб./долл.".