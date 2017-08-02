Рубль под давлением ухудшения настроений на нефтяном рынке - "Нордеа Банк"

"Доллар отыграл часть потерь на позитивных данных по инфляции, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Евдокимова Татьяна. - Доллар накануне незначительно укрепился к евро на фоне выхода довольно сильных данных по ценовому индексу расходов на личное потребление (рост на 1.5% г/г в июне по сравнение с ожидаемым ростом на 1.3%), отражающих динамику инфляции. Снижение индекса дополнительно сузило бы возможности ФРС еще раз повысить ставку до конца года. Пара EURUSD остается выше фундаментально обоснованных значений, основанных на разнице в доходностях европейских и американских государственных облигаций. Сегодняшний день не богат на экономическую статистику. Единственные значимые данные – изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, где возможен рост по сравнению с предыдущим месяцем. Краткосрочные ориентиры по паре EUR/USD – 1.172-1.187. Рубль накануне ослаб на фоне снижения цен на нефть, находившихся под давлением после выхода информации о росте добычи в странах ОПЕК. Опубликованная вечером вторника предварительная статистика от Института нефти США о росте запасов добавила негатива нефтяному рынку. Рубль ослабевает утром среды до уровней 60.6, реагируя на эти данные. В фокусе сегодня будет публикация официальной статистики Минэнерго США в 17.30 по Москве о состоянии запасов. Две недели назад официальные данные не подтвердили, отмечавшийся Институтом нефти рост запасов. Если ситуация повторится, рубль может отыграть к вечеру часть утренних потерь. Краткосрочные ориентиры по паре USD/RUB – 59.5-61".