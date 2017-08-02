Среднесрочные перспективы рубля выглядят умеренно негативно - Банк "Зенит"

"Рубль фактически пропустил 10-процентное повышение нефтяных котировок. Тем не менее, среди высокодоходных валют это не бросается в глаза. За последние 5 торговых сессий мексиканский песо и южноафриканский ранд снизились на сопоставимую величину (-1,82% и -2,7% соответственно). Интерес к спекуляциям на разнице процентных ставок в последние пару недель не выглядит высоким.

Характерно, что по динамике рублевого долга и ставок денежного рынка пока не заметен активный выход нерезидентов с российских площадок. Иными словами, отток капитала есть, но он не сильно определяет настроения на рынке и укладывается в привычную разницу между динамикой сопоставимых валют. Введение новых антироссийских санкций со стороны США, пусть и менее агрессивных по сравнению с ожидаемым вариантом, не могут не отразится на динамике рубля. Сейчас мы наблюдаем слабый отток иностранного "горячего"

капитала с российского рынка. Однако в дальнейшем любое нагнетание геополитических проблем может вызвать усиление реакции рубля, поскольку инвесторы будут учитывать риски запрета на инвестирование в суверенный долг РФ. Среднесрочные перспективы рубля выглядят умеренно негативно. Сейчас инвесторы отыгрывают разницу в риторике ФРС и ЕЦБ, но при рисках ухудшения финансовых условий могут начать избавляться от высокодоходных активов. В таком случае рубль, как одна из наиболее высокодоходных валют своей рейтинговой

группы, может оказаться в числе наиболее пострадавших", - отмечают специалисты Банка "Зенит".