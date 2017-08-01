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01 августа 2017 года 19:20
USD/RUB может продолжить движение вверх с ближайшей целью на отметке 60,60 - ГК "Форекс Клуб"
"Рубль продолжает торговаться выше 60 за доллар. Помимо совокупности негативных факторов, которые мы уже наблюдали, в дело вступили и котировки нефти. Brent резко обвалилась к отметке 51. Дело в том, что рынок "толкал" нефть вверх в надежде, что санкции в отношении Венесуэлы смогут оказать влияние на баланс спроса и предложения на рынке. Однако сегодня Goldman "растоптал" надежды инвесторов, опубликовав статью о том, что это событие никак не повлияет на стоимость энергоносителей. Теперь все внимание на отчеты из США: если ночной отчет от Американского института нефти (API) и завтрашняя публикация Минэнерго подтвердят рост запасов нефти после резкого сокращения неделей ранее, это ускорит распродажи Brent и еще больше надавит на рубль. Но не стоит забывать и про другие факторы давления. За последние пять лет рубль по большей части нес потери в августе, причем в 2012 они составили всего 1%, а в 2014 и 2015 они достигали 3,9% и 4,7%. Причем основным катализатором такого падения была даже не нефть - в 2015 Brent даже выросла в течение августа. Тогда большую роль играли геополитические факторы и бегство из рискованных активов в связи с нестабильностью на определенных рынках. К примеру, в августе 2015 все дело было в лопнувшем "пузыре" на китайском фондовом рынке. На рубль по-прежнему давят напряженность в отношениях между США и Россией, а также спекулятивный момент. Учитывая настрой Банка России снижать ставки в течение ближайшего полугодия, а также желание центробанков развитых стран идти на повышение, велика вероятность бегства спекулянтов из российской менее перспективной и более рискованной валюты. И в августе эта тенденция может ускориться. USD/RUB в таких условиях может продолжить движение вверх с ближайшей целью на отметке 60,60", - комментирует ситуацию старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.
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