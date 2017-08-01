Альфа-банк ожидает усиления волатильности курса рубля во II полугодии 2017г

Расширение диапазона справедливой стоимости рубля до 56-67 руб./$1, по оценкам аналитиков Альфа-банка, свидетельствует об усилении волатильности курса во второй половине 2017 года, говорится в обзоре главного экономиста банка Наталии Орловой и аналитика Валерии Волгаревой.

"Надежды на улучшение российско-американских отношений иссякли. Конгресс США подавляющим большинством голосов проголосовал за введение новых санкций, обострилась дипломатическая конфронтация между странами. В результате курс рубля вернулся к диапазону 60-65 руб./$1, который еще в начале этого года мы определяли как справедливую стоимость. К данному моменту этот диапазон расширился, так как, с одной стороны, из-за ускорения экономического роста во втором квартале нижняя граница диапазона опустилась до 56 руб./$1, а с другой, из-за слабости платежного баланса верхняя граница ушла к 67 руб./$1", - пишут эксперты.

Расширение диапазона справедливой стоимости повысит волатильность курса рубля, считают аналитики, ожидая при этом, что к концу года рубль будет стоить 60 руб./$1.