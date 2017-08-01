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01 августа 2017 года 17:29
БКС снизил рейтинг ADS VEON до "держать" после переоценки сектора
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре ФГ. По итогам переоценки для американских депозитарных акций (ADS) VEON была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". Кроме того, для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Мегафона" (MOEX: MFON), а также для привилегированных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) рекомендация "держать" была подтверждена. Для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) была оставлена рекомендация "покупать", а для обыкновенных акций "Ростелекома" - "продавать". "Структура российского рынка мобильной розницы постепенно улучшается. Недавно было объявлено о разделении мультибрендовой "Евросети" между основными владельцами - "Мегафоном" и VEON, что должно снизить роль мультибрендовой дистрибуции в России. Также операторы продолжают стимулировать переход абонентов на пакетные тарифы большего объема, что, скорее всего, позитивно скажется на выручке", - говорится в обзоре. Кроме того, в нем отмечается, что снижение капзатрат операторов "большой тройки" в России в сочетании со стабилизацией OIBDA обеспечило продолжение роста денежного потока "большой тройки" в России. "Мы ожидаем сохранения этого тренда вместе с постепенным ростом денежного потока на 2-3% в среднесрочной перспективе благодаря небольшому увеличению OIBDA и небольшому снижению капзатрат", - пишут эксперты. МТС остается фаворитом "БКС" в секторе: доходность свободного денежного потока компании составляет 11%, дивидендная доходность - 11%. "Риски навеса предложения, связанные с АФК "Система", по нашим оценкам, уже отыграны. Мы по-прежнему видим риски в инвестициях в "Ростелеком", поскольку дивидендная доходность остается ниже, чем у других компаний (8%), и потенциальная консолидация Tele2 может оказать дополнительное давление", - говорится в обзоре. Между тем в нем подчеркивается, что VEON, по мнению экспертов ФГ, превращается в дивидендную историю, а вот дивидендная доходность "Мегафона" находится под негативным влиянием покупки Mail.ru и новой дивидендной политики. Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в рублях): Прогнозная цена МТС - 310,0 (текущая цена - 236,0), рекомендация - покупать; Прогнозная цена МТС (ADR, цена в долларах США) - 11,0 (текущая цена - 8,6), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Мегафон - 660,0 (текущая цена - 568,0), рекомендация держать; Прогнозная цена Мегафон (GDR, цена в долларах США) - 11,0 (текущая цена - 9,6), рекомендация - держать; Прогнозная цена Ростелеком - 71,0 (текущая цена - 66,0), рекомендация - продавать; Прогнозная цена Ростелеком (прив.) - 61,0 (текущая цена - 51,0), рекомендация - держать; Прогнозная цена VEON (ADS, цена в долларах США) - 4,4 (текущая цена - 4,1), рекомендация - держать.
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