БКС снизил рейтинг ADS VEON до "держать" после переоценки сектора

Финансовая группа (ФГ) "БКС" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний телекоммуникационного сектора РФ, сообщается в обзоре ФГ.

По итогам переоценки для американских депозитарных акций (ADS) VEON была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". Кроме того, для акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Мегафона" (MOEX: MFON), а также для привилегированных акций "Ростелекома" (MOEX: RTKM) рекомендация "держать" была подтверждена.

Для акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) была оставлена рекомендация "покупать", а для обыкновенных акций "Ростелекома" - "продавать".