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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  До конца недели нефть сохранит повышательную динамику в диапазоне $52–53,5 - Бинбанк
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01 августа 2017 года 15:55

До конца недели нефть сохранит повышательную динамику в диапазоне $52–53,5 - Бинбанк

"Нефтяные цены с осторожностью переходят на территорию умеренного роста в начале недели. Участники нефтяного рынка позволяют себе наконец отпустить острые панические настроения. Поводом для формирования умеренного позитива на рынке служат как геополитические факторы, так и данные американской нефтяной отрасли. Геополитические факторы поддержки нефти в ближайшей перспективе в основном будут зависеть от того, каким образом решится вопрос санкционного воздействия США на Венесуэлу, где бушует полноценная гражданская война. Штаты в конце прошлой недели заявили о том, что всерьез рассматривают вариант введения эмбарго на импорт венесуэльской нефти для американских НПЗ, что в количественном выражении станет для южноамериканского экспортера потерей экспортного канала размером в 750 тыс.барр./сутки. На сегодняшний день Белый дом ограничился лишь введением персональных санкций к президенту Н. Мадуро, поставив его на одну ступень с ливийским Б. Асадом. Однако американский истеблишмент высказался о том, что опция введения нефтяного эмбарго остается в его поле зрения, и реализация данной меры воздействия будет полностью зависеть от итогов венесуэльского референдума. Мы полагаем, что текущая политическая и экономическая обстановка Венесуэлы в среднесрочной перспективе может значительно ухудшиться, что отразится спадом производства нефти в стране и, как результат, позитивно скажется на процессе ликвидации "навеса" предложения на нефтяном рынке. Также на стороне нефти в ближайшее время, скорее всего, останется статистика американской нефтедобычи, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - По последним данным буровой активности, количество новых вышек, введенных в эксплуатацию, составило лишь 2 шт. В итоге средние уровни недельного роста буровой активности в июне–июле снизились до отметок 2–7 шт. с уровней первых шести месяцев 2017 года в 10–20 шт. Текущая динамика роста производства нефти в США вкупе с ощутимым замедлением буровой активности позволяют нам ожидать некоторого ослабления давления на нефтяной рынок со стороны американского предложения энергоносителей в перспективе августа–сентября. В результате мы ожидаем, что до конца недели нефть сохранит повышательную динамику в диапазоне 52–53,5$. Потенциал более внушительного роста цен ограничивается динамикой нефтедобычи картеля, который, по предварительным оценкам, в июле нарушит совокупную квоту добычи в 32,5 млн барр./сутки в еще большем объеме (по нашим оценкам, добыча ОПЕК к концу июля может составить 32,8–33 млн барр./сутки). Мы полагаем, что рынок сможет получить больше ясности в действиях картеля после заседания министров ОПЕК+ в Абу-Даби 7-8 августа, повесткой дня которого станет выяснение причин, по которым крупные страны–участники сделки отклоняются от своих обязательств по выполнению квот сокращения добычи".

Опубликовано: /Бинбанк/
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