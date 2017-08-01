Ближе к закрытию торгов акциями текущий оптимизм может существенно снизиться - ИК "ФИНАМ"

"Сегодняшняя эйфория на фондовых рынках происходит на пустом месте. Политическая неопределённость в США и риски ввода санкций против Китая несут в себе серьёзную угрозу для всех фондовых рынков, поэтому коррекционный сценарий может начать развиваться в любой день. Риски сейчас высоки, как никогда. Ближе к закрытию торгов текущий оптимизм может существенно снизиться. Весь сегодняшний рост пока укладывается в рамки технического отскока на падающем тренде. Пока мы не увидим закрытия недели выше 1960 пунктов по индексу ММВБ, говорить о дальнейшем росте рано", - считает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.