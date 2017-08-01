Валютная пара доллар/рубль к декабрю плавно "спикирует" ниже отметки 55 - "Открытие Брокер"

"Согласно нашим расчётам, корреляция котировок валютной пары доллар/рубль и цен на нефть сорта Brent к текущему моменту сократилась до минимальных значений за полтора года. Динамика рынка "чёрного золота"теперь лишь на половину объясняет курсообразование национальной валюты. Между тем снижение сырьевой зависимости валютного рынка не ведёт к укреплению рубля. Судя по всему, это связано с противоречием тех факторов, которые способствовали текущему сокращению корреляции. С одной стороны, нельзя не отметить позитивный, с точки зрения укрепления рубля, фактор притока капитала из-за стабилизации цен на нефть после продления пакта ОПЕК+, снижения рублевой инфляции, циклического восстановления отечественной экономики после двухлетней рецессии и особенностей монетарной политики ЦБ РФ, постепенно и предсказуемо снижающего ключевую ставку, - комментирует ситуацию аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. - "Верхушку этого айсберга" притока капитала можно видеть на примере рынка ОФЗ. Доля нерезидентов к началу июня достигла исторического максимума в 30,7% против 26,9% на начало года. В свою очередь, по данным EPFR, динамика притока в российские акции и облигации с начала года более чем в полтора раза превышала таковую на развивающихся рынки в целом. Однако ухудшение платёжного баланса из-за всё более активного импорта товаров и услуг, а также новые санкции - геополитический дисконт к стоимости национальной валюты (как наиболее ликвидный рыночный инструмент принимает на себя большинство внешних шоков) - заметно искажают исторически сложившиеся рыночные зависимости. По прогнозам, баланс между перечисленными позитивными и негативными факторами курсообразования национальной сохранится до конца текущего года. Приток капитала в активы будет нивелироваться слабым платёжным балансом и геополитикой. С точки зрения прогнозирования ситуации, на валютном рынке по-прежнему имеет смысл следить за нефтью. Даже в условиях низкой корреляции она всё ещё будет способна существенно влиять на рынок. Согласно базовому сценарию нашего обзора, сорт Brent к концу 2017 года будет стоить в районе $54 за баррель. На этом фоне валютная пара доллар/рубль к декабрю плавно "спикирует" ниже отметки 55".