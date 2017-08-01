Прохождение уровня 60,5 руб./$1 может ускорить снижение рубля - ING Bank

Важным уровнем остается 60,50 руб./$1, прохождение которого может ускорить снижение рубля, в то же время рынок продолжает наблюдать за тем, куда двинется нефть, говорится в обзоре ING Bank.

"В понедельник рубль показал снижение на 0,4% к доллару США, хотя в течение дня масштабы падения превышали 1%. Снижение происходило при ощутимом и значительном доминировании покупок валюты, причем с уверенностью сказать их причину (локальные или от нерезидентов) мы не беремся. Факт остается фактом: с самого открытия сессии этот спрос вывел рубль к локальным минимумам 60,20-60,35 руб./$1 на фоне стабильно высоких цен на нефть чуть ниже $53 за баррель. Первые предположения о дивидендном характере покупок, на первый взгляд, не подтвердились, учитывая их "рваный характер" внутри дня, однако с уверенностью сказать невозможно. Завершение налогового периода снизило предложение со стороны экспортеров, поэтому влияния присутствовавшего и в последнее время спроса проявилось более явно. Пессимизм в отношении рубля мог быть поддержан ожиданиями выплат крупных дивидендов по акциям "Газпрома" на этой неделе на фоне неблагоприятного фона со стороны геополитических факторов. Из-за дивидендов и насыщенной данными недели волатильность на рынке может оставаться повышенной, заставляя время от времени гадать о ее причинах", - пишет экономист ING Bank по РФ и СНГ Дмитрий Полевой.