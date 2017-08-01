Raiffeisenbank начал анализ Мосбиржи, рейтинг акций - "покупать"

Raiffeisenbank начал анализ "Московской биржи" (MOEX: MOEX), сообщается в обзоре аналитиков Андрея Полищука и Сергея Гарамита.

Прогнозная стоимость акций биржи, рассчитанная аналитиками банка, составляет 140 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "покупать".

"Мы ожидаем постепенного сужения текущего дисконта в оценке акций "Мосбиржи" к мировым аналогам на фоне будущего перехода доли процентного дохода в комиссионный за счет вводимого "единого пула обеспечения". Кроме того, мы прогнозируем стабилизацию чистой прибыли и считаем возможным рост дивидендов со следующего года за счет повышения коэффициента дивидендных выплат (в том числе в результате перехода НКЦ под новое регулирование)", - говорится в обзоре.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Мосбиржи", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет 136,3 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 107,8 рубля за штуку.