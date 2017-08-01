Торговый диапазон на сегодня составляет 59,65-60,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль немного подрос по отношению к доллару после вчерашнего падения, однако его дальнейшие перспективы остаются неопределенными, - комментирует ситуацию на валютном рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Негативные факторы – конвертация дивидендов со стороны держателей российских акций в условиях летнего рынка, а также дипломатический конфликт между РФ и США – компенсируются высокими ценами на нефть. Котировки «черного золота» получили поддержку благодаря росту деловой активности в китайской промышленности. Кроме того, оптимизма инвесторам добавили новости о грядущей встрече представителей ОПЕК+ в Абу-Даби: в повестке дополнительное сокращение объемов добычи сырья. Наконец, игроки учитывают риски расширения американских санкций против нефтяного сектора Венесуэлы".

Доллар остается под давлением на фоне политической нестабильности в США: шансы на успешную реализацию Дональдом Трампом программы экономических реформ представляются все более призрачными. Участников рынка смущает отсутствие четких заявлений со стороны главы Белого дома по вопросу новых антироссийских мер. Жесткая ответная риторика Владимира Путина, а также противоречивая реакция европейских столиц лишь добавляют нервозности. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 59,65-60,65 руб./долл., указывает эксперт.