Пара доллар/рубль в августе протестирует уровень 62-63 рубля - "Аналитика Онлайн"

Котировки черного золота накануне выросли до максимальных значений за последние 2 месяца после информации о возможных санкциях против нефтяного сектора экономики Венесуэлы, констатирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Отчасти это помогло российскому рублю завершить июль на мажорной ноте. Цены на нефть продолжают восстанавливаться. И сейчас уже торгуются на максимальных значениях с конца мая. Основным драйвером сейчас считается готовность США применить санкции к нефтяному сектору Венесуэлы. Подъем нефтяных цен накануне помог российскому рублю вернуться ниже отметки 60 против американского доллара. Так что июль мы завершили на достаточно позитивной ноте для российского валютного рынка. Доллар вырос по отношению к рублю за календарный месяц чуть меньше, чем на 1,5%. При этом эксперт отметил, что котировки черного золота в этот же период выросли почти на 7%. Не будь этого роста, к курсу доллара можно было добавить еще 3 - 5 рублей.

В первый день августа на торгах московской биржи за одну единицу американской валюты дают 59 рублей 85 копеек, евро торгуется на уровне 70 рублей 75 копеек, индекс ММВБ скорректировали до 1930 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся в районе 53 долларов за баррель.

"Июль оказался довольно стабильным месяцем для курса российской валюты, по крайней мере, по отношению к американскому доллару, - комментирует Г. Задоя. - Выше мы уже писали, что рубль просел к доллару всего лишь на 1,5% в июле. Хуже ситуация обстоит с котировками евро/рубля. Евро подорожал по отношению к рублю на 5%. Это обусловлено позитивной динамикой единой европейской валюты по отношению к доллару на международном валютном рынке. Основная валютная пара выросла за последнее время до максимальных значений за 3 года. Вполне вероятно, что в августе динамика сохранится. При этом, мы ожидаем, что доллар/рубль в августе протестирует уровень 62-63 рубля. Евро в августе может дотянуться и до 73-75 рублей. Однако, стоит подчеркнуть, что все это возможно при сохранении текущих тенденций и при отсутствии уверенного роста котировок черного золота".