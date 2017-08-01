Sberbank CIB снизил оценку акций банка "Санкт-Петербург" на 8%, рейтинг - "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) на 8% - до 73 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций банка "Санкт-Петербург", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 64,34 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 55,65 рубля за штуку.