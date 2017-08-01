Атон снизил оценку акций банка "Санкт-Петербург" на 8%, подтвердив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания (ИК) "Атон" понизила прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" с 80,5 рубля до 74 рублей за штуку, говорится в обзоре аналитика ИК Михаила Ганелина.

Рекомендация "покупать" была подтверждена.

Как говорится в обзоре, модель оценки банка "Санкт-Петербург" была скорректирована с учетом предстоящего SPO. Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) объявил цену SPO - 53 рубля за акцию, что, по мнению М.Ганелина, является привлекательным уровнем.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций банка "Санкт-Петербург", основанный на оценках аналитиков 9 инвестиционных банков, составляет 65,01 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 55,65 рубля за штуку.