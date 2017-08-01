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01 августа 2017 года 12:03
Доллар под экономическим и политическим давлением - "Нордеа Банк"
"Доллар накануне продолжил ослабление в паре с евро, превысив отметку в 1.18, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Евдокимова Татьяна. - Давление на американскую валюту оказали слабые данные по индексу деловой активности в Чикаго (58.9 пунктов в июле по сравнению с ожиданиями на уровне 60 пунктов), а также неожиданный рост базового индекса потребительских цен в Еврозоне (с 1.1% в июне до 1.2% в июле). Дополнительным негативным фактором для доллара стали новые отставки в Белом Доме, свидетельствующие о сложностях во взаимодействии Трампа не только с представителями законодательной, но и исполнительной власти. В фокусе сегодня данные по PMI и ВВП в Еврозоне за 2 квартал, а также ценовой индекс расходов на личное потребление и PMI в США. В случае сохранения слабой динамики ценового индекса доллар может оказаться под давлением, а вероятность повышения ставки ФРС до конца года – снизиться. Краткосрочные ориентиры по паре EUR/USD 1.172-1.187". Рубль вступает в традиционно сложный для себя август, указывает эксперт банка. В начале торговой сессии накануне рынок отыгрывал негативный геополитический фон, связанный с ухудшением российско-американских отношений. Более существенное ослабление рубля против евро было связано с укреплением единой валюты на международных площадках. В настоящее время помимо санкционной темы негативным фактором для рубля выступает продолжение обратной конвертации дивидендных выплат, а также начало периода сезонно слабого торгового баланса в августе. Достаточно комфортная конъюнктура рынка нефти, напротив, несколько компенсирует негативное влияние перечисленных факторов. Краткосрочные ориентиры по паре RUB/USD 59.2-60.7.
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