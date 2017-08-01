Кажущаяся стабильность рубля очень быстро сменится девальвацией - РосЕвроБанк

"Рубль незначительно снизился на открытии к доллару и евро, но в целом остается стабильным, отыграв потери вчерашнего дня. Рубль находится в районе 59,8 за доллар при стоимости нефти в $52,6 за баррель Brent.

Но сейчас рубль все еще не привязан к нефти, а падение накануне было вызвано ужесточением санкций по отношению к России. Дональд Трамп может подписать закон в ближайшие дни, а «тонкий» рынок предполагает возможность значительной волатильности в этот момент. Хотя усиление санкций заложено в цену рубля, эмоциональная реакция может увести его к 60,5-61 за доллар, хотя затем вновь последует коррекция. Кроме того, вчера рубль упал из-за действий самих участников рынка, которые в конце месяца меняли свои позиции, формируя новые. Сейчас для рубля будет характерно небольшое и постепенное ослабление. Пока рубль не закрепится ниже 60 за доллар, серьезного падения можно не ждать, но после этого стабилизация ожидается только в диапазоне 62-64 руб. Риски снижения никто не отменял, поэтому кажущаяся стабильность очень быстро сменится девальвацией", - полагает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.