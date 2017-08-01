Рост цен на нефть в июле стал максимальным с апреля 2016 г. - AMarkets

"Котировки нефти закрыли заключительную торговую сессию июля на положительной территории, удержавшись выше поддержки $52 за баррель по марке Brent, - отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. - Рост в июле стал максимальным с апреля 2016 г. Напомню, что только за прошлую неделю стоимость нефти выросла более чем на 8% при поддержке новых обязательств членов ОПЕК, а также продолжающегося уже 4 недели подряд снижения запасов нефти в США. Интерес к нефти на торгах понедельника был подогрет потенциалом введения санкций США против Венесуэлы, одного из членов ОПЕК и важного экспортёра нефти в США, после референдума, прошедшего в минувшие выходные. Это может спровоцировать перебои поставок и, как следствие, недостаток «тяжелой» нефти у нефтепереработчиков США, учитывая, что Саудовская Аравия планирует ограничить экспортные поставки. На этом фоне рынок упустил из внимания данные опроса Reuters согласно которым стало известно, что объём добычи в ОПЕК в прошлом месяце достиг максимального уровня за 2017 г. Основная причина повышения добычи картеля — рост производства в Ливии, на которую не распространяется соглашение об ограничении добычи. Катар, Саудовская Аравия, Ангола — единственные члены, выполняющие целевые уровни. Для возвращения медведей на рынок нефти необходимы дополнительные фундаментальные триггеры. В качестве таковых могут выступить обновленные прогнозы от Администрации энергетической информации США, Международного энергетического агентства, а также ОПЕК по уровню добычи в августе, которые с большей долей вероятности снова будут пересмотрены с повышением. Указанные отчеты выйдут позже, но к продажам нужно готовиться уже сейчас".