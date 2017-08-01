Евро штурмует вершины - FxPro

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич отмечает, что американский доллар продолжает своё падение. Вчера плохой новостью для него стал новый раунд перестановок в администрации президента Трампа. Фраза «вы уволены» слишком прилипла к президенту и бывшему ведущему шоу Кандидат. Новая волна перестановок в очередной раз перечёркивает надежды, что политика президента-республиканца сможет быстро разогнать экономический рост и подстегнуть инфляцию. Проще говоря, отставка Скарамуччи усилила сомнения в третьем повышении ставки ФРС позже в этом году.

В результате пара EUR\USD поднималась сегодня к началу торгов в Азии вплоть до 1.1850 – очередной максимум с января 2015-го. Движение за американскую сессию превысило 120 пунктов. Пара USD/JPY в какой-то момент утром падала ниже круглого уровня в 110. Индекс доллара также обновил локальные минимумы, упав ниже 93 пунктов, до самых низких значений с мая 2016-го.

"Такое поведение доллара выдавливает быков, которые надеялись на разворот вблизи важных ранее уровней поддержки, поэтому в немалой степени текущее движение основано на срабатывании стоп-ордеров, - комментирует эксперт FxPro. - Кроме того, пара EURUSD (главная пара валютного рынка) в 2015-м снижалась из области 1.22 к 1.15 без каких-либо остановок. Зачастую, это означает, что пара может также быстро «взлететь» к верхней границе этой области и лишь там нащупать какое-то сопротивление. Слабость доллара выправила ситуацию с нефтью, которая в первой половине торгов понедельника была расположена на коррекцию. Сегодня к началу торгов баррель марки Brent поднимался к 52.90 – максимум с 25 мая. Рубль, который начал торги понедельника резким снижением на обострении жёсткой риторике Путина и мерах по сокращению числа американских дипломатов в России в ответ на санкции, сумел отыграть две трети потерь. Пара USD/RUB от максимумов дня около 60.35 к концу торгов опустилась до 59.78. EUR/RUB окончила день ростом на 73 копейки до 70.75, отыграв 28 копеек от внутридневного пика, но показав по итогам дня весьма внушительный рост. Усиление евро для рубля оказалось намного более существенным фактором, нежели рост цен на нефть".