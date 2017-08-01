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01 августа 2017 года 10:11
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле вырос до рекордных за полгода 52,7 пункта - IHS Markit
(добавлен текст после 2-го абзаца) Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле 2017 года вырос до рекордных за полгода 52,7 пункта с 50,3 пункта в июне, свидетельствует исследование IHS Markit. Как отмечается в обзоре, значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение. По данным июльского исследования, значительный рост индекса PMI обрабатывающих отраслей РФ был вызван максимальным за последние шесть месяцев повышением объемов производства и новых заказов благодаря усилению спроса со стороны клиентов. Кроме того, в июле наблюдался рост количества новых клиентов. На фоне увеличения объемов производства и новых заказов вырос и объем незавершенных заказов. При этом темпы роста незавершенных заказов в обрабатывающих отраслях РФ в июле были максимальными с января 2003 года. Между тем, занятость в обрабатывающих секторах РФ в июле продолжила сокращаться пятый месяц подряд. Однако темпы снижения были минимальными за данную серию сокращения. Повышение цен на сырье и материалы в июле продолжилось. Серия непрерывного роста затрат наблюдается с февраля 2009 года. Однако темпы инфляции закупочных цен были слабыми в контексте исторических данных и замедлились до четырехмесячного минимума. Средние отпускные цены в российских обрабатывающих отраслях увеличились четвертый месяц подряд. Закупочная активность в российских обрабатывающих отраслях повысилась в июле в соответствии с ростом объемов производства и новых заказов. Темпы роста закупок сырья и материалов были устойчивыми и максимальными с января текущего года. Июльские деловые прогнозы участников исследования были позитивными, несмотря на ослабление степени оптимизма с июня до минимального уровня с января 2016 года. Компании сообщали об инвестиционном росте, разработках новых видов продукции и усилении клиентского спроса. "Последние показатели PMI свидетельствуют о значительном улучшении рыночной конъюнктуры в обрабатывающих отраслях РФ в июле. Благодаря существенному росту объемов производства и новых заказов незавершенные заказы выросли рекордными темпами. Однако деловые ожидания понизились до минимального уровня с января 2016 года, поскольку производственные компании сталкиваются с неопределенностью относительно будущего роста объемов производства. Инфляционное давление в производственном секторе ослабло в июле, поскольку повышение как отпускных, так и закупочных цен было достаточно слабым. После того, как в первом квартале 2017 года не произошло практически никаких изменений, согласно последним прогнозам IHS Markit, рост в промышленном секторе во втором квартале ожидается на уровне 2,4% в годовом исчислении. Колебания роста, наблюдаемые как в официальных данных, так и в данных PMI, поддерживают общий прогноз развития индустриального производства на уровне 2,0% в 2017 году", - отметил экономист компании IHS Markit Шиан Джонс.
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