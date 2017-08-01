Открытие торгов акциями может пройти вблизи отметки 1925 пунктов индекса ММВБ - Промсвязьбанк

По мнению эксперта Промсвязьбанка Ильи Фролова, на мировых рынках акций в начале недели преобладают смешанные настроения. Рынок акций США испытывает дефицит драйверов для роста на фоне повышения политической неопределенности в США после отставки Э.Скарамуччи с поста директора по коммуникациям спустя лишь 10 дней после его назначения, а также постепенного снижения среднего показателя сюрприза по прибыли корпораций последние несколько дней. Вместе с тем, европейские индексы испытывают давление в связи с сильной тенденцией к укреплению евро, что негативно влияет на прибыли экспортеров (стартовавший сезон отчетности пока проходит достаточно слабо, лишь чуть более 50% компаний смогло превысить ожидания аналитиков). Впрочем, аппетит к риску в отношении активов развивающихся рынков пока сохраняется на повышенном уровне, благодаря порции сильных макроэкономических данных из Китая, укреплению местных валют и роста цен на нефть и металлы.

Цены на нефть впервые за долгое время встречали экспирацию в состоянии бэквордации, однако обрели новый импульс к росту после решения США ввести санкции в отношении президента Венесуэлы Н.Мадуро, что усиливает опасения возможного введения санкций и в отношении нефтяной промышленности страны и может создать дефицит «тяжелой» нефти, что повышает спекулятивную активность в нефтяных фьючерсах. Ближайшие дни в центре внимания будет оставаться сезон корпоративной отчетности (сегодня результаты квартала представят Apple, Xerox и Pfizer), а также поток макроэкономической статистики, в том числе данные по индексам деловой активности, динамике персональных потребительских расходов в США и числу рабочих мест.

"Российский рынок акций в начале недели продолжил находиться под негативным влиянием новостей об одобрении законопроекта по расширению санкций обеими палатами американского Конгресса, - заключает И. Фролов. - Впрочем, этот законопроект пока «подвис» на стадии подписания президентом, что формально создает возможность переноса его принятия на осень, т.к. в августе начинаются парламентские каникулы в США, а у Д.Трампа есть всего лишь 10 дней, чтобы его одобрить. На этом фоне, а также при поддержке импульса к росту цена на нефть, российские биржевые индексы удержали значимые области поддержки (1915 ММВБ и 1000 РТС), что может способствовать развитию отскока. Сегодня к открытию торгов сформировался умеренно позитивный внешний фон. Как мы полагаем, российским активам сегодня будет сложно игнорировать рост цен на нефть. По нашему мнению, открытие сессии может пройти вблизи отметки 1925 пунктов, а в течение дня не исключен подъем индекса более чем на 1% в район 1940-1945 пунктов".