Пара EUR/USD удерживается над отметкой 1,17 и в целом сохраняет "бычий" настрой - eToro

"Американская валюта пытается перейти к восстановлению в последний торговый день месяца, но в целом динамика основных валютных пар сегодня выглядит невнятной. В Азии спрос на доллар несколько оживился, но уже во второй половине дня европейские валюты вернулись на исходные позиции после скромной коррекции. Пара EUR/USD удерживается над отметкой 1,17 и в целом сохраняет "бычий" настрой. Данные по европейской инфляции не вдохновили единую валюту, но и не разочаровали, оказав опосредованное влияние на динамику котировок, которая в краткосрочной перспективе выглядит неоднозначно. Выйти из фазы консолидации на этой неделе паре поможет макростатистика. Завтра еврозона опубликует данные по деловой активности и предварительному ВВП за второй квартал. Если европейская экономика отразит ускорение темпов роста выше 2,1%, евро получит локальный толчок к росту, но для обновления долгосрочных максимумов потребуется слабая статистика из США, где заявлены показатели расходов на личное потребление, которые служат в качестве одного из барометров инфляции. Впрочем, если индикаторы сохранят прежние темпы роста, реакция доллара будет ограниченной. Ключевой блок статистики, который задаст "американцу" более четкий вектор движения, заявлен на пятницу и включает показатели рынка труда. Если темпы создания рабочих мест останутся высокими и выйдут в районе 200 тыс., а средние почасовые заработки увеличатся, перепроданная валюта привлечет покупки и сможет частично нивелировать недавние потери", - полагает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.