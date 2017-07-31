Любые негативные новости способны "столкнуть" индекс ММВБ в более глубокое падение - "Открытие Брокер"

"В целом ситуация на рынке акций далека от стабилизации. Любые негативные новости способны "столкнуть" индекс ММВБ в более глубокое падение. А новости эти вполне могут поступить в ближайшее время, так как американский Госдеп уже обещал ответить на ответные меры Москвы", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.