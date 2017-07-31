В августе сдерживать рост инвалюты будет еще сложнее - "Аналитика Онлайн"

"Геополитическая напряженность между Россией и Соединенными Штатами существенно давит на курс российского рубля. Не помогает отечественной валюте даже активно растущая нефть. Сейчас это главный фактор снижения "деревянного". Нужно понимать, что "обмен" санкциями между двумя странами приводит к оттоку средств из России. Ранее мы уже пережили отток средств с российского рынка гос. долга. Сейчас, судя по ситуации с российскими фондовыми индексами, происходит и отток средств из российских акций. Все это приводит к конвертации рублей в валюту, и в последующем эта валюта покидает пределы нашей страны, оставляя за собой высокий курс доллара. Однако нужно признать, что существуют и внутренние проблемы. Так, Росстат зафиксировал в июне нулевой рост экономики. Если еще весной статисты отчитывались о подъеме российской промышленности, нефтегазового сектора и в целом экономики, то сейчас экономика вновь вернулась к стагнации. На этом фоне биржевой курс доллара находится на отметке 59 рублей 95 копеек, евро торгуется в районе отметки 70 рублей 30 копеек. Если бы не растущие цены на нефть, то даже страшно предположить, какой сейчас был бы курс доллара. С учетом той геополитической напряженности, которая сейчас нависла над российским рынком, вероятнее всего, дорогое "черное золото" позволит курсу российской валюты удержаться в районе 60 рублей за доллар в июле. В августе сдерживать рост инвалюты будет еще сложнее. Вероятно, что мы увидим прорывы в район 62-63 рублей за одну единицу американской валюты. При этом еще больше может подорожать евро к российскому рублю. Причиной этому может стать рост европейской валюты против доллара на международном валютном рынке Форекс", - комментирует ситуацию руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.