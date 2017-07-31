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31 июля 2017 года 15:18
Худшее для национальной валюты ещё впереди - ИК "ФИНАМ"
"Российский рубль продолжает чутко реагировать на геополитические риски и новый пакет санкций. Серьёзных распродаж на рынке российского долга пока не видно, поэтому худшее для национальной валюты ещё впереди. Пока ещё рано говорить об окончательном сломе тренда на укрепление, но предпосылки уже явно созрели. Пока стоит следить за отметкой 61. Как только доллар превысит её по закрытию дня, так сразу будет открыта дорога в новый торговый диапазон 62-65 рублей за один американский доллар", - предупреждает эксперт ИК "ФИНАМ" Василий Олейник.
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31 июля 2017 года 17:38
Настроения на рынках железной руды и стали в Китае пережили еще один подъем утром в понедельник, после того как показатели активности на строительного сектора достигли наивысших уровней с конца 2013 года, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Внутренние цены на... читать дальше
.31 июля 2017 года 16:50
"Американская валюта пытается перейти к восстановлению в последний торговый день месяца, но в целом динамика основных валютных пар сегодня выглядит невнятной. В Азии спрос на доллар несколько оживился, но уже во второй половине дня европейские валюты вернулись на исходные позиции после скромной... читать дальше
.31 июля 2017 года 14:34
"Риски геополитики в мире вновь выходят на первый план, - указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - США уже ввели санкции против России, Северной Кореи и Ирана, но теперь поступают угрозы в адрес Китая и Европы. Не исключено, что Америка начнёт с Китаем торговую войну. Август на фондовых... читать дальше
.31 июля 2017 года 11:55
"Brent к текущему моменту торгуется в районе отметки $52,8/bbl. Напомним, что по итогам минувшей недели, которую уже успели окрестить лучшей для нефти в текущем году, стоимость контрактов выросла на ~10%. С одной стороны, новых поводов для оптимизма было немного, с другой – рынок не мог более... читать дальше
.31 июля 2017 года 11:23
Сегодня с утра нефть Brent пытается подрастать до 53 долл./баррель, UST-10 удерживается в районе 2,28-2,29% годовых, что скорее говорит в пользу консолидации российских евробондов. На текущей неделе выходит блок статистики в США: ценовой индекс PCE, личные доходы/расходы за июль, индекс деловой... читать дальше
.31 июля 2017 года 10:04
"Во второй половине дня пятницы нефти удалось все-таки пойти выше, проторговав уровень 200-дневной средней. На сегодняшний день фьючерс торгуется по 52,8 долл./баррель. Из новостей отметим, что 7-8 августа состоится техническая встреча ОПЕК+, где будет обсуждаться вопрос невыполнения требований по... читать дальше
.31 июля 2017 года 09:29
Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite завершили сессию пятницы в "минусе", Dow Jones Industrial Average снова обновил рекорд. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в понедельник. Цены на нефть эталонных марок растут в понедельник читать дальше
.31 июля 2017 года 09:19
Минувшая неделя оказалась весьма благоприятной и плодотворной для рынка нефти, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. За пять торговых дней баррель Brent подорожал на 9%, только за пятницу набрав 2%. Котировки закрылись на максимумах 31... читать дальше
.28 июля 2017 года 15:15
Цены на нефть сегодня показывают нейтральную динамику и торгуются на максимальных отметках текущей недели, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Пока котировки поддерживают приближающиеся к мексиканскому заливу ураганы. Если они наберут силу, то добыча в США может снизиться довольно... читать дальше
.28 июля 2017 года 14:05
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,95-59,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в пятницу утром торгуется без значительных изменений к доллару, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Участники рынка ждут решения Центробанка по ключевой ставке. В пользу российской валюты играют позитивная динамика... читать дальше
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