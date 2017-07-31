Усиление политических и кредитных рисков негативно сказывается на российских акциях - Dukascopy Bank SA

"Новая торговая неделя на европейских биржах началась с роста основных индексов на фоне публикации позитивной макроэкономической статистики по рынку труда ЕС, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Дело в том, что уровень безработицы снизился до минимальных значений с 2009 года и составил 9,1%. После длительного роста цены на нефть марки Brent консолидируются вблизи отметки $52,8 за баррель, что является максимумом этого лета. Нефтяные контракты перестали дорожать после публикации данных по изменению индекса деловой активности в Китае, снижение которого в прошлом месяце превзошло ожидания рынка. Несмотря на стабильность нефтяных контрактов курс рубля против доллара сегодня снижается на 40 копеек до 59,96 руб./долл. Усиление политических и кредитных рисков второй день подряд негативно сказывается на стоимости российских акций. В первую половину торговой сессии понедельника индекс ММВБ снизился на 0,2% до 1912,8 пункта, а индекс РТС вплотную приблизился к отметке 1000 пунктов. Мы ожидаем продолжения снижения российских индексов акций до конца сегодняшнего дня. Цены на нефть локально перегреты, и их падение может способствовать дальнейшему ослаблению курса рубля против доллара".