Риски геополитики в мире вновь выходят на первый план - ИК "Финам"

"Риски геополитики в мире вновь выходят на первый план, - указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - США уже ввели санкции против России, Северной Кореи и Ирана, но теперь поступают угрозы в адрес Китая и Европы. Не исключено, что Америка начнёт с Китаем торговую войну. Август на фондовых рынках часто бывает коррекционным, и похоже, в этом году распродаж тоже не избежать. Всего две недели осталось до того, как конгресс США уйдёт на каникулы, а никаких подвижек с налоговой реформой так и нет, все заняты только внешней политикой. Если на предстоящей неделе республиканцы и демократы не о чём не договорятся, то начнётся долгожданный выход из рисковых активов США. Касаемо российского фондового рынка, тут всё итак ясно. Огромный отток капитала из фондов, инвестирующих в РФ, по итогам июля тому подтверждение. Выход в основном был из рисковых активов, но не за горами и выход их долговых инструментов, а это уже ударит по рублю. Более того, когда начнётся коррекция на развитых площадках, мы увидим бегство капитала со всех развивающихся рынков, и это приведёт к ещё большему оттоку денег из российских фондов".