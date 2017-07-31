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31 июля 2017 года 13:47
Целью коррекции до конца недели может стать уровень 1850 п. по ММВБ - ИК "Фридом-Финанс"
"Российский рынок торгуется преимущественно на отрицательной территории, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Поводом для этого вновь выступила геополитика: биржевые игроки опасаются, что санкционные действия могут затронуть инвестиции американских инвесторов в российские активы. Вместе с тем паники не наблюдается, поскольку многие иностранные инвесторы закрыли свои позиции заранее. Кроме того, рынок в это время года традиционно достаточно вялый, объемы торгов низкие. Поддержку отечественным фондовым площадкам оказывает нефть, которая дорожает в преддверии рабочей встречи членов ОПЕК. На локальном фоне в фокусе производственные результаты ГМК Норникель за второй квартал. Компания представила позитивный отчет, отрапортовав о восстановлении объемов производства металлов платиновой группы до целевых показателей, а также об отсутствии угрозы срыва выполнения годового плана. Это стало поводом для отскока котировок Норникеля вверх. Они движутся к психологически значимой отметке 9000 руб., которая может быть достигнута на этой неделе. "Я не ожидаю, что это станет поводом для коррекции, скорее наоборот: пробой уровня вызовет волну спекулятивных покупок, - полагает эксперт ИК. - На прошлой неделе торги по акциям ГМК проходили на рекордных с 2014 года объемах, и это не вызвало падения, что я считаю сигналом к продолжению роста. Новая неделя на фондовом рынке, на мой взгляд, пройдет под знаком коррекции. Индекс РТС находится в районе психологически значимой отметки 1000 пунктов. Закрытие на 3% ниже этой отметки вызовет волну спекулятивных продаж. Индекс ММВБ с технической точки зрения также, по моему мнению, имеет больше шансов на снижение в случае пробоя вниз 50-дневной скользящей средней сегодня. Целью коррекции до конца недели может стать уровень 1850 п. Внешние площадки не дают четких ориентиров. Я полагаю, что окончание сезона отчетности американских компаний дополнительно подтолкнет российские акции вниз. Хуже рынка будут бумаги сырьевого сектора".
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31 июля 2017 года 17:38
Настроения на рынках железной руды и стали в Китае пережили еще один подъем утром в понедельник, после того как показатели активности на строительного сектора достигли наивысших уровней с конца 2013 года, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Внутренние цены на... читать дальше
.31 июля 2017 года 16:50
"Американская валюта пытается перейти к восстановлению в последний торговый день месяца, но в целом динамика основных валютных пар сегодня выглядит невнятной. В Азии спрос на доллар несколько оживился, но уже во второй половине дня европейские валюты вернулись на исходные позиции после скромной... читать дальше
.31 июля 2017 года 14:34
"Риски геополитики в мире вновь выходят на первый план, - указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - США уже ввели санкции против России, Северной Кореи и Ирана, но теперь поступают угрозы в адрес Китая и Европы. Не исключено, что Америка начнёт с Китаем торговую войну. Август на фондовых... читать дальше
.31 июля 2017 года 11:55
"Brent к текущему моменту торгуется в районе отметки $52,8/bbl. Напомним, что по итогам минувшей недели, которую уже успели окрестить лучшей для нефти в текущем году, стоимость контрактов выросла на ~10%. С одной стороны, новых поводов для оптимизма было немного, с другой – рынок не мог более... читать дальше
.31 июля 2017 года 11:23
Сегодня с утра нефть Brent пытается подрастать до 53 долл./баррель, UST-10 удерживается в районе 2,28-2,29% годовых, что скорее говорит в пользу консолидации российских евробондов. На текущей неделе выходит блок статистики в США: ценовой индекс PCE, личные доходы/расходы за июль, индекс деловой... читать дальше
.31 июля 2017 года 10:04
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.31 июля 2017 года 09:29
Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite завершили сессию пятницы в "минусе", Dow Jones Industrial Average снова обновил рекорд. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в понедельник. Цены на нефть эталонных марок растут в понедельник читать дальше
.31 июля 2017 года 09:19
Минувшая неделя оказалась весьма благоприятной и плодотворной для рынка нефти, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. За пять торговых дней баррель Brent подорожал на 9%, только за пятницу набрав 2%. Котировки закрылись на максимумах 31... читать дальше
.28 июля 2017 года 15:15
Цены на нефть сегодня показывают нейтральную динамику и торгуются на максимальных отметках текущей недели, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Пока котировки поддерживают приближающиеся к мексиканскому заливу ураганы. Если они наберут силу, то добыча в США может снизиться довольно... читать дальше
.28 июля 2017 года 14:05
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,95-59,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в пятницу утром торгуется без значительных изменений к доллару, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Участники рынка ждут решения Центробанка по ключевой ставке. В пользу российской валюты играют позитивная динамика... читать дальше
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