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Главная / Аналитикам / Аналитика / Торговый диапазон на сегодня составляет 59,65-60,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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31 июля 2017 года 12:59
Торговый диапазон на сегодня составляет 59,65-60,65 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
Рубль резко подешевел утром в понедельник после завершения налогового периода на фоне нарастающего напряжения в отношениях Москвы и Вашингтона, отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. При этом высокие цены на нефть удерживают российскую валюту от более существенного падения. Положительная динамика нефтяных котировок (баррель Brent торгуется выше 52-долларовой отметки) обусловлена существенным снижением американских запасов, а также готовностью ряда крупнейших нефтедобывающих стран жестко контролировать добычу сырья. Дополнительным стимулом может послужить введение санкций США против Венесуэлы. Пятничное решение ЦБ по ключевой ставке не оказало на рубль существенного влияния: игроки предпочитали следить за событиями на глобальном рынке. Однако заявление регулятора о готовности продолжить смягчение политики во втором полугодии не следует игнорировать. Следующее снижение ставки вполне может произойти уже в сентябре. "Дипломатический кризис вокруг введения США новых антироссийских санкций продолжает нервировать инвесторов. Судя по всему, Дональд Трамп намерен подписать законопроект, который ужесточает ограничения в отношении России. В ответ Москва объявила о высылке нескольких сотен американских дипломатов, а также готовности в дальнейшем рассмотреть и другие меры воздействия на заокеанского «партнера». Повлиять на ситуацию могут европейские страны, чьи интересы также оказались под угрозой. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 59,65-60,65 руб./долл.", - заключает эксперт банка.
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31 июля 2017 года 17:38
Настроения на рынках железной руды и стали в Китае пережили еще один подъем утром в понедельник, после того как показатели активности на строительного сектора достигли наивысших уровней с конца 2013 года, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Внутренние цены на... читать дальше
.31 июля 2017 года 16:50
"Американская валюта пытается перейти к восстановлению в последний торговый день месяца, но в целом динамика основных валютных пар сегодня выглядит невнятной. В Азии спрос на доллар несколько оживился, но уже во второй половине дня европейские валюты вернулись на исходные позиции после скромной... читать дальше
.31 июля 2017 года 14:34
"Риски геополитики в мире вновь выходят на первый план, - указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - США уже ввели санкции против России, Северной Кореи и Ирана, но теперь поступают угрозы в адрес Китая и Европы. Не исключено, что Америка начнёт с Китаем торговую войну. Август на фондовых... читать дальше
.31 июля 2017 года 11:55
"Brent к текущему моменту торгуется в районе отметки $52,8/bbl. Напомним, что по итогам минувшей недели, которую уже успели окрестить лучшей для нефти в текущем году, стоимость контрактов выросла на ~10%. С одной стороны, новых поводов для оптимизма было немного, с другой – рынок не мог более... читать дальше
.31 июля 2017 года 11:23
Сегодня с утра нефть Brent пытается подрастать до 53 долл./баррель, UST-10 удерживается в районе 2,28-2,29% годовых, что скорее говорит в пользу консолидации российских евробондов. На текущей неделе выходит блок статистики в США: ценовой индекс PCE, личные доходы/расходы за июль, индекс деловой... читать дальше
.31 июля 2017 года 10:04
"Во второй половине дня пятницы нефти удалось все-таки пойти выше, проторговав уровень 200-дневной средней. На сегодняшний день фьючерс торгуется по 52,8 долл./баррель. Из новостей отметим, что 7-8 августа состоится техническая встреча ОПЕК+, где будет обсуждаться вопрос невыполнения требований по... читать дальше
.31 июля 2017 года 09:29
Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite завершили сессию пятницы в "минусе", Dow Jones Industrial Average снова обновил рекорд. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в понедельник. Цены на нефть эталонных марок растут в понедельник читать дальше
.31 июля 2017 года 09:19
Минувшая неделя оказалась весьма благоприятной и плодотворной для рынка нефти, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. За пять торговых дней баррель Brent подорожал на 9%, только за пятницу набрав 2%. Котировки закрылись на максимумах 31... читать дальше
.28 июля 2017 года 15:15
Цены на нефть сегодня показывают нейтральную динамику и торгуются на максимальных отметках текущей недели, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Пока котировки поддерживают приближающиеся к мексиканскому заливу ураганы. Если они наберут силу, то добыча в США может снизиться довольно... читать дальше
.28 июля 2017 года 14:05
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,95-59,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в пятницу утром торгуется без значительных изменений к доллару, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Участники рынка ждут решения Центробанка по ключевой ставке. В пользу российской валюты играют позитивная динамика... читать дальше
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