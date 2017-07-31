Рабочим диапазоном в краткосрочной перспективе остается 59-61 руб./долл. - Банк "Санкт-Петербург"

"Несмотря на позитивную динамику цен на нефть (Brent выше $52/барр.), курс рубля остается под давлением (60,2 руб./долл. или -1,1% на открытии торгов в понедельник). Продажи идут в длинном конце кривой ОФЗ, где традиционно сосредоточены основные вложения нерезидентов. Вероятно, это связано с высылкой 755

американских дипломатов из РФ в ответ на ужесточение санкций, что инвесторы воспринимают негативно, ожидая нового витка эскалации конфликта. Тем не менее, 59-61 руб./долл. остается рабочим диапазоном

в краткосрочной перспективе", - отмечают специалисты Банка "Санкт-Петербург".