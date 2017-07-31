Рубль лишился внутренних факторов поддержки - "Нордеа Банк"

"В связи с завершением в пятницу налогового периода динамика курса рубля в ближайшие 3 недели будет определяться преимущественно внешними факторами, к которым, прежде всего, относятся динамика цен на нефть и рост напряженности в отношениях с США, - указывает аналитик "Нордеа Банка" Татьяна Евдокимова. - Цены на нефть на прошлой неделе демонстрировали уверенный рост на фоне сезонного сокращения запасов в США и решимости стран ОПЕК обеспечить максимальную дисциплину исполнения соглашения по сокращению добычи. Эскалация российско-американских отношений вышла на новый уровень в связи с решением российской стороны сократить персонал американских дипмиссий в России на 755 человек, приведя общее количество к паритету – по 455 человек с каждой стороны. Хотя факторы нефти и санкций в некоторой степени нейтрализуют друг друга, дальнейший рост геополитической напряженности выглядит более вероятным, чем устойчивое закрепление нефти на текущих достаточно комфортных уровнях. В этой связи баланс рисков по рублю смещен, скорее, в сторону его ослабления. Краткосрочные ориентиры по паре USD/RUB 59.2-60.7".