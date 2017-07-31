Российские евробонды, скорее всего, будут консолидироваться - Промсвязьбанк

Сегодня с утра нефть Brent пытается подрастать до 53 долл./баррель, UST-10 удерживается в районе 2,28-2,29% годовых, что скорее говорит в пользу консолидации российских евробондов. На текущей неделе выходит блок статистики в США: ценовой индекс PCE, личные доходы/расходы за июль, индекс деловой активности ISM-Manufacturing (вт.), данные от ADP по количеству рабочих мест в частном секторе (чт.), уровень безработицы и число рабочих мест вне с/х сектора в июле (пт.). Т.е. важные индикаторы, на которые обращает внимание ФРС в своей монетарной политике. Соответственно, отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов, можно ждать реакции в UST на статданные, что скажется и на российских бондах. Фактор антироссийских санкций может продолжить сохранять актуальность, поскольку Д. Трамп должен в скором времени подписать их расширение, а ЕС дать свой ответ на их принятие.