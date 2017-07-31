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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Мы видим две основные причины отстающей динамики рубля - "ВТБ Капитал"
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31 июля 2017 года 11:09

Мы видим две основные причины отстающей динамики рубля - "ВТБ Капитал"

Аналитики "ВТБ Капитала" видят две причины отстающей относительно сопоставимых валют и нефти динамики курса рубля.

Как говорится в обзоре инвестбанка, первая -это спрос на доллары, связанный с выплатой дивидендов (и обусловленное этим нежелание участников рынка продавать пару доллар/рубль). "Мы полагаем, что пик дивидендных выплат будет пройден в ближайшие две недели", - пишут эксперты.

Вторая - это снижение иностранного спроса на ОФЗ по сравнению с первыми пятью месяцами этого года. "Мы уже писали, что, по нашим оценкам, в июне приток иностранных инвестиций в российские локальные суверенные бумаги сменился оттоком", - говорится в обзоре.

Что касается первого фактора, то, по мнению аналитиков, как только основные дивидендные выплаты останутся позади, рубль начнет в определенной степени наверстывать отставание от нефти. Однако что касается иностранного спроса на ОФЗ, то, учитывая усиление геополитических рисков, он в ближайшее время вряд ли достигнет уровней первых месяцев этого года.

Опубликовано: /ВТБ Капитал/
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