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31 июля 2017 года 10:58
Падение доллара не помогает рублю - FxPro
Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич напоминает, что в пятницу возобновилось снижение американского доллара. Индекс доллара окончил неделю вблизи минимумов с мая 2016, вновь развернувшись вниз после непродолжительной коррекции четверга. Американский доллар всё никак не найдёт поддержки, чтобы инициировать сколько-нибудь значимую фиксацию прибыли и приостановить внушительное снижение с конца июня. Инфляционное давление в США продолжает идти на спад, несмотря на весьма неплохое состояние экономики и отличные данные по занятости. Такое положение дел в очередной раз подрывает ожидания, что указанных факторов достаточно, чтобы подстегнуть инфляцию и оправдать близкое повышение ставок. По мнению эксперта, это означает, что момент фиксации прибыли от снижения доллара может наступить очень нескоро. Ситуация напоминает развороты доллара к снижению в аналогичных эпизодах в 1986-м и в 2002-м годах. Тогда в первый год снижения доллара, он терял примерно по 20% практически без откатов. Далее движение было уже менее резким, но возврата к первоначальным уровням всё же не было. В паре EUR/USD, например, движение против доллара отыграно примерно на три четверти. Целью восхождения пары до конца года могут стать уровни вблизи 1.24. Оно может оказаться ещё более быстрым, заняв всего месяц-два. На прошлой неделе комментарий ФРС не способствовал развороту доллару к росту. В конце недели позитивные данные по ВВП оказались не настолько сильными, чтобы помочь американской валюте. "Только необычно и неожиданно сильная статистика по зарплатам в США способна вернуть веру в доллар, иначе американская валюта продолжит терять позиции, несмотря на нормализацию денежно-кредитной политики ФРС, - полагает А. Купцикевич . - Нефть на прошлой неделе получала выгоду от ослабления американского доллара. Ей удалось закрыть неделю выше 52 долларов за баррель, преодолев 200-дневную среднюю, что является хорошим бычьим сигналом. Но это не помогло рублю, осторожное отношение к которому вызвано дипломатической напряжённостью между США и Россией. Виток санкций и ответ на них со стороны президента Путина заставляет игроков с рублём предпочитать осторожный подход, несмотря на позитивный тон зарубежных площадок и рост цен на нефть".
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.31 июля 2017 года 11:23
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.28 июля 2017 года 15:15
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.28 июля 2017 года 14:05
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