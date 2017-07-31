Рублю сложно расти даже в условиях подъема нефтяных цен - InstaForex

"Несмотря на практически повсеместное ослабление доллара и продолжение ралли нефтяных котировок, рубль решил пойти своим путем - остался в "тесном" диапазоне. Трамп поставит свою подпись под законопроектом, расширяющим санкции против РФ, в этом нет сомнений. Новые трения с Конгрессом ему не нужны, учитывая, что вопрос импичмента поднимался уже не раз. Гораздо более масштабные опасения вызывают разговоры о санкциях, касающихся покупки долговых обязательств РФ. И хотя этот риск невелик, учитывая серьезность такого шага, рынок не спешит сбрасывать такой сценарий со счетов. И это снижает привлекательность нашей валюты. На этом фоне рублю сложно расти даже в условиях подъема нефтяных цен. После подписи законопроекта, валюту может "накрыть" еще одна волна распродаж. Но в краткосрочной перспективе, если Brent не навлечет коррекцию после бурного роста, рубль может попытаться подняться, хотя потенциал роста будет оставаться ограниченным, а понижательные риски высокими. Важна также общая динамика доллара, который выглядит крайне перепроданным и вполне способен привлечь покупки на ожиданиях позитивного отчета по рынку труда в пятницу. В этом случае давление на российскую валюту усилится", – комментирует ситуацию аналитик InstaForex Игорь Ковалев.