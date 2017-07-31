.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс ММВБ может продемонстрировать рост в пределах 0.5% за счет экспортеров и спекулятивных бумаг - "Алор Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
31 июля 2017 года 10:33
Индекс ММВБ может продемонстрировать рост в пределах 0.5% за счет экспортеров и спекулятивных бумаг - "Алор Брокер"
Котировки нефти перед открытием торгов прибавляют 0.3% до 52,35 долл по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0.01% до отметки 2471п., азиатские площадки торгуются в зеленой зоне, фон нейтральный, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. Нефть смогла закрепиться выше важного уровня сопротивления 51,4 долл, на фоне позитивных данных о запасах и общему восстановлению товарных рынков. Аналитик рассчитывает на ретест пройденного уровня и продолжение роста котировок с целями 54-55 дол. за баррель Индекс доллара продолжает оставаться под давлением, хотя закономерная коррекция к пятимесячному снижению назрела, пока поводов для ее нет. Эксперт рассчитывает увидеть котировки индекса ниже 90п. Золото и серебро уверенно восстанавливают потери, А. Антонов рекомендует искать точки при прорыве уровня 1300 дол по золоту и 17,30 по серебру. В паре доллар/рубль консолидация в зоне 60.4- 58,9 руб. продолжается, несмотря на рост товарных валют к доллару и восстановлению нефти, пара пока не демонстрирует внятной динамики. "Российские индексы в первой половине дня попробуют начать восстановление, но пока внешний фон не дает очевидных сигналов к росту, - отмечает эксперт Алор Брокер. - Индекс РТС пока смог удержаться выше 1000 п, но динамика на мировых площадках и санкционная риторика в отношении России не оставляет ему шансов. ММВБ сегодня может продемонстрировать рост в пределах 0.5% за счет экспортеров и спекулятивных бумаг. Среди акций мы бы отметили: ГМК «Норникель» и «Алроса»".
.
31 июля 2017 года 17:38
Настроения на рынках железной руды и стали в Китае пережили еще один подъем утром в понедельник, после того как показатели активности на строительного сектора достигли наивысших уровней с конца 2013 года, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Внутренние цены на... читать дальше
.31 июля 2017 года 16:50
"Американская валюта пытается перейти к восстановлению в последний торговый день месяца, но в целом динамика основных валютных пар сегодня выглядит невнятной. В Азии спрос на доллар несколько оживился, но уже во второй половине дня европейские валюты вернулись на исходные позиции после скромной... читать дальше
.31 июля 2017 года 14:34
"Риски геополитики в мире вновь выходят на первый план, - указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - США уже ввели санкции против России, Северной Кореи и Ирана, но теперь поступают угрозы в адрес Китая и Европы. Не исключено, что Америка начнёт с Китаем торговую войну. Август на фондовых... читать дальше
.31 июля 2017 года 11:55
"Brent к текущему моменту торгуется в районе отметки $52,8/bbl. Напомним, что по итогам минувшей недели, которую уже успели окрестить лучшей для нефти в текущем году, стоимость контрактов выросла на ~10%. С одной стороны, новых поводов для оптимизма было немного, с другой – рынок не мог более... читать дальше
.31 июля 2017 года 11:23
Сегодня с утра нефть Brent пытается подрастать до 53 долл./баррель, UST-10 удерживается в районе 2,28-2,29% годовых, что скорее говорит в пользу консолидации российских евробондов. На текущей неделе выходит блок статистики в США: ценовой индекс PCE, личные доходы/расходы за июль, индекс деловой... читать дальше
.31 июля 2017 года 10:04
"Во второй половине дня пятницы нефти удалось все-таки пойти выше, проторговав уровень 200-дневной средней. На сегодняшний день фьючерс торгуется по 52,8 долл./баррель. Из новостей отметим, что 7-8 августа состоится техническая встреча ОПЕК+, где будет обсуждаться вопрос невыполнения требований по... читать дальше
.31 июля 2017 года 09:29
Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite завершили сессию пятницы в "минусе", Dow Jones Industrial Average снова обновил рекорд. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в понедельник. Цены на нефть эталонных марок растут в понедельник читать дальше
.31 июля 2017 года 09:19
Минувшая неделя оказалась весьма благоприятной и плодотворной для рынка нефти, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. За пять торговых дней баррель Brent подорожал на 9%, только за пятницу набрав 2%. Котировки закрылись на максимумах 31... читать дальше
.28 июля 2017 года 15:15
Цены на нефть сегодня показывают нейтральную динамику и торгуются на максимальных отметках текущей недели, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Пока котировки поддерживают приближающиеся к мексиканскому заливу ураганы. Если они наберут силу, то добыча в США может снизиться довольно... читать дальше
.28 июля 2017 года 14:05
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,95-59,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в пятницу утром торгуется без значительных изменений к доллару, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Участники рынка ждут решения Центробанка по ключевой ставке. В пользу российской валюты играют позитивная динамика... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.