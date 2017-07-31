Индекс ММВБ может продемонстрировать рост в пределах 0.5% за счет экспортеров и спекулятивных бумаг - "Алор Брокер"

Котировки нефти перед открытием торгов прибавляют 0.3% до 52,35 долл по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0.01% до отметки 2471п., азиатские площадки торгуются в зеленой зоне, фон нейтральный, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Нефть смогла закрепиться выше важного уровня сопротивления 51,4 долл, на фоне позитивных данных о запасах и общему восстановлению товарных рынков. Аналитик рассчитывает на ретест пройденного уровня и продолжение роста котировок с целями 54-55 дол. за баррель

Индекс доллара продолжает оставаться под давлением, хотя закономерная коррекция к пятимесячному снижению назрела, пока поводов для ее нет. Эксперт рассчитывает увидеть котировки индекса ниже 90п.

Золото и серебро уверенно восстанавливают потери, А. Антонов рекомендует искать точки при прорыве уровня 1300 дол по золоту и 17,30 по серебру.

В паре доллар/рубль консолидация в зоне 60.4- 58,9 руб. продолжается, несмотря на рост товарных валют к доллару и восстановлению нефти, пара пока не демонстрирует внятной динамики.

"Российские индексы в первой половине дня попробуют начать восстановление, но пока внешний фон не дает очевидных сигналов к росту, - отмечает эксперт Алор Брокер. - Индекс РТС пока смог удержаться выше 1000 п, но динамика на мировых площадках и санкционная риторика в отношении России не оставляет ему шансов. ММВБ сегодня может продемонстрировать рост в пределах 0.5% за счет экспортеров и спекулятивных бумаг. Среди акций мы бы отметили: ГМК «Норникель» и «Алроса»".