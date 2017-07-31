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31 июля 2017 года 10:10
В настоящий момент у "РусГидро" мало шансов на восстановление - TeleTrade
"Сегодня у нас последний торговый день месяца, и от его закрытия зависят итоги июля, - указывает ведущий аналитик ТелеТрейд Анастасия Игнатенко. - Позитивная картина сохраняется лишь в немногих бумагах. Безусловными лидерами по приросту июля станут акции "Сбербанка", порадуют бумаги ГМК "НорНикель". Из "металлургов" хорошо закроются бумаги "НЛМК" и "Северстали", однако абсолютное большинство может даже нивелировать ранее сформированные сигналы на рост. Сегодня также состоится публикация финансовых результатов "РусГидро" по РСБУ за I полугодие 2017 года. Боюсь, что в настоящий момент у данной бумаги мало шансов на восстановление, так как ее котировки дрейфуют вблизи важного уровня поддержки в роли которого выступает отметка 0,78 рублей. Ниже нее высока угроза провала котировок до уровня 0,74-0,744 рублей".
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31 июля 2017 года 17:38
Настроения на рынках железной руды и стали в Китае пережили еще один подъем утром в понедельник, после того как показатели активности на строительного сектора достигли наивысших уровней с конца 2013 года, отмечает аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. Внутренние цены на... читать дальше
.31 июля 2017 года 16:50
"Американская валюта пытается перейти к восстановлению в последний торговый день месяца, но в целом динамика основных валютных пар сегодня выглядит невнятной. В Азии спрос на доллар несколько оживился, но уже во второй половине дня европейские валюты вернулись на исходные позиции после скромной... читать дальше
.31 июля 2017 года 14:34
"Риски геополитики в мире вновь выходят на первый план, - указывает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. - США уже ввели санкции против России, Северной Кореи и Ирана, но теперь поступают угрозы в адрес Китая и Европы. Не исключено, что Америка начнёт с Китаем торговую войну. Август на фондовых... читать дальше
.31 июля 2017 года 11:55
"Brent к текущему моменту торгуется в районе отметки $52,8/bbl. Напомним, что по итогам минувшей недели, которую уже успели окрестить лучшей для нефти в текущем году, стоимость контрактов выросла на ~10%. С одной стороны, новых поводов для оптимизма было немного, с другой – рынок не мог более... читать дальше
.31 июля 2017 года 11:23
Сегодня с утра нефть Brent пытается подрастать до 53 долл./баррель, UST-10 удерживается в районе 2,28-2,29% годовых, что скорее говорит в пользу консолидации российских евробондов. На текущей неделе выходит блок статистики в США: ценовой индекс PCE, личные доходы/расходы за июль, индекс деловой... читать дальше
.31 июля 2017 года 10:04
"Во второй половине дня пятницы нефти удалось все-таки пойти выше, проторговав уровень 200-дневной средней. На сегодняшний день фьючерс торгуется по 52,8 долл./баррель. Из новостей отметим, что 7-8 августа состоится техническая встреча ОПЕК+, где будет обсуждаться вопрос невыполнения требований по... читать дальше
.31 июля 2017 года 09:29
Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite завершили сессию пятницы в "минусе", Dow Jones Industrial Average снова обновил рекорд. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в понедельник. Цены на нефть эталонных марок растут в понедельник читать дальше
.31 июля 2017 года 09:19
Минувшая неделя оказалась весьма благоприятной и плодотворной для рынка нефти, констатирует региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. За пять торговых дней баррель Brent подорожал на 9%, только за пятницу набрав 2%. Котировки закрылись на максимумах 31... читать дальше
.28 июля 2017 года 15:15
Цены на нефть сегодня показывают нейтральную динамику и торгуются на максимальных отметках текущей недели, отмечает аналитик ИК "Финам" Василий Олейник. Пока котировки поддерживают приближающиеся к мексиканскому заливу ураганы. Если они наберут силу, то добыча в США может снизиться довольно... читать дальше
.28 июля 2017 года 14:05
Торговый диапазон на сегодня составляет 58,95-59,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в пятницу утром торгуется без значительных изменений к доллару, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Участники рынка ждут решения Центробанка по ключевой ставке. В пользу российской валюты играют позитивная динамика... читать дальше
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