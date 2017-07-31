Цель в 53 доллара/баррель по Brent пока остается актуальной - Промсвязьбанк

"Во второй половине дня пятницы нефти удалось все-таки пойти выше, проторговав уровень 200-дневной средней. На сегодняшний день фьючерс торгуется по 52,8 долл./баррель. Из новостей отметим, что 7-8 августа состоится техническая встреча ОПЕК+, где будет обсуждаться вопрос невыполнения требований по сокращению добычи отдельными странами. Также на повестке дня возможное эмбарго США на экспорт нефти в Венесуэлу (ок. 100 тыс. барр./день). Данные по буровым показали рост на 2 шт. – до 766 шт. Сегодня экспирируется сентябрьский контракт, следующий торгуется на 40 центов дешевле. Цель в 53 доллара/баррель пока остается актуальной", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.