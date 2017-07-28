В понедельник индекс ММВБ может упасть до 1903 пунктов - "Golden Hills–КапиталЪ АМ"

"Российский фондовый рынок завершал неделю в "красной зоне" под влиянием отзыва лицензии у банка "Югра". В понедельник индекс ММВБ может упасть до 1903 пунктов, а индекс РТС – до 1000 пунктов при снижении рубля на 0,7%", – указывает Михаил Крылов, директор аналитического департамента "Golden Hills–КапиталЪ АМ".